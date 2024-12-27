هجوم برمانة يدوية على منزل ضابط "كوماندوز" جنوب شرقي كركوك

2024-12-27 00:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أفاد مصدر في الشرطة المحلية في كركوك مساء الخميس أن منزل ضابط يعمل في قوات الكوماندوز تعرض إلى هجوم برمانة يدوية جنوب شرقي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز أن "منزل ضابط برتبة ملازم يعمل في قوات الكوماندوز التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني حيث هاجم مسلح برمانة يدوية منزل الضابط في أطراف ناحية ليلان جنوبي شرقي كركوك".

واضاف المصدر؛ أن "المهاجم رمى الرمانة على منزل الضابط وفر إلى جهة مجهولة ولم يسفر عن الحادثة أية إصابات وان عائلة الضابط كذلك لم يصب بأية أذى".

وتابع أن "الشرطة فتحت تحقيقا بالحادثة".