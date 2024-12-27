جداول الموازنة وعمليات التمويل على طاولة نقاش رئيس كتلة دولة القانون ووزيرة المالية

2024-12-27 01:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث رئيس كتلة دولة القانون النيابية ياسر المالكي، مع وزيرة المالية طيف سامي، استكمال تعديلات الموازنة الثلاثية وعمليات التمويل.وذكر بيان لكتلة دولة القانون تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس كتلة دولة القانون النيابية ياسر المالكي استقبل بمكتبه ،اليوم، وزيرة المالية السيدة طيف سامي وبحضور السيد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، وبحث اللقاء اهمية استكمال التعديلات على الموازنة الثلاثية ( ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ -٢٠٢٥ ) وكذلك ضرورة وصول جداول (٢٠٢٥) الى مجلس النواب للعمل على اقرارها في المجلس بعد انتهاء اللجنة المالية من دراستها وتدقيقها وفق السياقات القانونية".وأضاف، أنه خلال اللقاء تم استعراض الأوضاع المالية والاقتصادية وآليات دعم المشاريع الاستراتيجية بما يخدم البلد وتذليل المعوقات التحديات التي تواجهها".بدورها استعرضت وزيرة المالية، بحسب البيان، "الإجراءات التي تتبعها الوزارة في معالجة الأوضاع المالية والسبل المتبعة لضمان استمرار عمليات تمويل المشاريع والموازنات التشغيلة."