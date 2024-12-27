القبض على عصابتين ترومان بيع طفلين في نينوى وميسان

2024-12-27 01:10:09 - المصدر: الفرات نيوز

بجهود استخبارية استثنائية ومتابعة ميدانية ، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات (مكافحة الاتجـ.ـار بالبشر) القبض على عصـ.ـابة مكونة من متهمين يرومان بيع طفل حديث الولادة في محافظة نينوى مقابل مبلغ مالي .

وبعملية منفصلة نفذتها مفارز الوكالة في ميسان ، مكنتها من القاء القبض على عصـ.ـابة اخرى مكونة من ثلاث متهمين يرومون بيع طفل حديث الولادة مقابل مبلغ مالي .

حيث تم نصب كمين محكم للعصـ.ـابتين والقاء القبض عليهم بالجـ.ـرم المشهود بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية .

ولدى التحقيق معهم اعترفوا صراحةً عن نيتهم بيع الأطفال مقابل مبالغ مالية .

دونت أقوالهم بالاعتراف وصُدقت قضائياً.

أُحيلوا الى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

تهيب وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بالمواطنين الكرام للابلاغ عن هذه الحالات عن طريق الاتصال بالخط الساخن المجاني (144) .