على ذمة باحث اقتصادي: ايران تستهلك الغاز التركمانستاني والعراق يدفع ثمنه !

2024-12-27 01:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر قال الباحث الاقتصادي، زياد الهاشمي، ان ايران تستهلك الغاز التركمانستاني فيما يدفع العراق ثمنه. ‏وذكر الهاشمي، ان ايران لاتقطع الغاز نحو العراق فقط بل تقوم أيضاً باستهلاك الغاز العراقي القادم لها من تركمانستان وعلى العراق دفع قيمة ذلك بكل الأحوال. ‏واضاف: “حسب العقود مع تركمانستان وايران، من المفترض ان تستلم ايران …

