على ذمة باحث اقتصادي: ايران تستهلك الغاز التركمانستاني والعراق يدفع ثمنه !
2024-12-27 01:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر
بغداد / عراق اوبزيرفر قال الباحث الاقتصادي، زياد الهاشمي، ان ايران تستهلك الغاز التركمانستاني فيما يدفع العراق ثمنه. وذكر الهاشمي، ان ايران لاتقطع الغاز نحو العراق فقط بل تقوم أيضاً باستهلاك الغاز العراقي القادم لها من تركمانستان وعلى العراق دفع قيمة ذلك بكل الأحوال. واضاف: “حسب العقود مع تركمانستان وايران، من المفترض ان تستلم ايران …
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