ليفربول يهزم ليستر سيتي ويبتعد بصدارة البريميرليج

2024-12-27 02:10:02 - المصدر: واع

متابعة - واعواصل ليفربول، انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تغلب 3-1 على ضيفه ليستر سيتي، مساء الخميس، على ملعب أنفيلد، وسط أجواء ضبابية، ضمن منافسات الجولة 18.الثعالب تقدموا بهدف مبكر عن طريق جوردان آيو في الدقيقة 6، قبل أن يأتي الرد من جانب كودي جاكبو، كورتيس جونز ومحمد صلاح في الدقائق (45+1) و49 و82.وابتعد ليفربول بصدارة البريميرليج بوصوله للنقطة 42، موسعا الفارق مع ملاحقه تشيلسي إلى 7 نقاط، فيما توقف ليستر عند 14 نقطة في المركز 18.