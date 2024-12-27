وزير الصحة: مستشفى الشعب سيعتمد أحدث طرق الإدارة والتشغيل العالمية

2024-12-27 09:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الجمعة، أن مستشفى الشعب سيعتمد أحدث طرق الإدارة والتشغيل العالمية.

وذكر بيان لوزارة الصحة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "تنفيذاً لأولويات البرنامج الحكومي الخاص بالقطاع الصحي ومنها اتمام إنجاز وافتتاح وتشغيل المشاريع الصحية تفقد وزير الصحة صالح الحسناوي بزيارة ميدانية الاستعدادات النهائية لقرب افتتاح مستشفى الشعب العام جانب الرصافة من بغداد متفقداً جميع أقسام المستشفى".

وأكد الحسناوي بحسب البيان أن "المستشفى سيعتمد أحدث طرق الإدارة والتشغيل العالمية"، مشيراً الى "الاستمرار بتنفيذ توجهات الحكومة وتنفيذ أولويات البرنامج الحكومي الخاص بتطوير القطاع الصحي خدمة لأبناء البلد".