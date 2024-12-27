مكاسب متواصلة للنفط العراقي لليوم الرابع تواليا

2024-12-27 09:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حققت أسعار النفط العراقي مع افتتاح الأسواق، اليوم الجمعة (27 كانون الأول 2024)، مكاسب جديدة لليوم الرابع تواليا في السوق العالمية على وقع التصعيد المستمر في الشرق الأوسط.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة الثقيل 70.19 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 73.29 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 0.16- على التوالي تسليم شباط 2025.

كما أظهرت البيانات ارتفاعا بأسعار الخام عالميا، حيث سجل خام برنت البريطاني 73.26 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 69.63 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير +1.31%+ و+1.24 + على التوالي.

المصدر: "بغداد اليوم"+ مواقع



