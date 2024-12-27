انتعاش "بتكوين" يتلاشى في الأيام الأخيرة من عام قياسي

2024-12-27 09:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تلاشى انتعاش بتكوين في الأيام الأخيرة من عام قياسي للعملة المشفرة، بينما يقيّم المستثمرون الزخم المتبقي من دعم الرئيس المنتخب دونالد ترامب لقطاع العملات المشفرة.

تم تداول العملة الأكبر في السوق بسعر 95600 دولار حتى الساعة 8:45 صباحاً يوم الجمعة في سنغافورة، مسجلة تراجعاً بنحو 3% عن اليوم السابق، في حين كافحت العملات المنافسة الأصغر مثل "إيثريوم" و"دوج كوين"، المفضلة لدى جمهور الميم، من أجل تحقيق زخم.

ويمضي ترامب قدماً في وعده بخلق بيئة صديقة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، ودعم فكرة إنشاء احتياطي وطني لبتكوين. ينتظر المتداولون لمعرفة ما إذا كان من الممكن تحقيق هذا الأمر.

وتستعد سوق العملات المشفرة أيضاً لانتهاء عدد كبير من عقود خيارات "بتكوين" و"إيثريوم" يوم الجمعة، وهو واحد من أكبر الأحداث من نوعه في تاريخ الأصول المشفرة، وفقاً لـ"فالكون إكس"، وهي منصة مقاصة رئيسية.

وأشار شون مك نولتي، مدير التداول في شركة توفير السيولة "أربيلوس ماركتس" (Arbelos Markets)، إلى خطر حدوث "سوق متقلبة" مع انتهاء العقود المستقبلية.

وتتأرجح "بتكوين" حتى بعد أن أشارت شركة "مايكروستراتيجي" (MicroStrategy) هذا الأسبوع إلى إمكانية توسيع برنامج شراء العملة المشفرة. وتحولت الشركة من صانع برمجيات إلى جامع لـ"بتكوين"، وتمتلك الآن أكثر من 40 مليار دولار من الأصول المشفرة.

تتجه العملة المشفرة الأكبر نحو انخفاض في ديسمبر، مما سيكون أول تراجع شهري لها في أربعة أشهر، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ". وصلت "بتكوين" إلى أعلى مستوى قياسي لها عند 108,316 دولار في 17 ديسمبر، قبل أن تنخفض.