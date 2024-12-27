تراجع أسعار الذهب وسط ترقب المستثمرين للاقتصاد الأمريكي

2024-12-27 09:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات الجمعة المبكرة، وسط أحجام تداول ضعيفة، لكنها ما زالت على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية.

ويترقب المستثمرون مؤشرات حول توجهات الاقتصاد الأميركي مع قرب تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهامه، إضافة إلى استراتيجية مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة خلال عام 2025.

هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2630.28 دولارا للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0221 بتوقيت غرينتش. وارتفع المعدن النفيس 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2بالمئة إلى 2649.10 دولارا.

وأظهرت بيانات صدرت الخميس أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة انخفض الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في شهر، مما يشير إلى متانة سوق العمل وهو ما من المرجح أن يضع ضغوطا على البنك المركزي الأميركي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وارتفع الذهب 28 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2790.15 دولارا في 31 أكتوبر، بدعم من تخفيضات الفائدة وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قصفت إسرائيل أهدافا مرتبطة بجماعة الحوثي في اليمن الخميس، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي.

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا.

وعادة ما يُنظر للذهب على أنه أداة للتحوط في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية والتضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الأصل الذي لا يدر عوائد.

وتتأهب الأسواق لتحولات سياسية كبيرة، تتضمن تعريفات جمركية، وتقليل القيود التنظيمية، وتعديلات ضريبية، في عام 2025 مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 29.75 دولارا للأونصة، وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 922.58 دولارا، فيما زاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 936.85 دولارا. وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل مكاسب أسبوعية.