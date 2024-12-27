الكويت يلاقي قطر وعمان يواجه الإمارات بختام منافسات المجموعة الأولى لخليجي 26

2024-12-27 09:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تختتم، اليوم الجمعة، منافسات المجموعة الأولى لبطولة خليجي 26، بإقامة مباراتي الكويت مع قطر، وعمان مع الإمارات.

ويُسدل الستار،اليوم على منافسات المجموعة الأولى لبطولة خليجي زين 26 لكرة القدم، بمواجهتي الجولة الثالثة الأخيرة، حيث يلتقي منتخب الكويت مع نظيره القطري في الساعة 5:30 مساءً على ملعب جابر الأحمد الدولي، وعمان مع الإمارات في التوقيت ذاته، على ملعب جابر المبارك .

وتقام المباراتان في توقيت واحد، تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المنتخبات الأربعة، خصوصا أن الموقف مازال معلقا، ولم يتم حسمه فيما يخص التأهل للدور نصف النهائي للبطولة.

ويتصدر منتخب الكويت المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، ويتبعه المنتخب العماني في المركز الثاني بالرصيد ذاته، فيما يحل المنتخبان الإماراتي والقطري في المركزين الثالث والرابع ولكل منهما نقطة واحدة.

وتنقل المباراتين عبر القناة التالية : العراقية الرياضية HD ، الكأس 1 ، أبو ظبي الرياضية HD 1 ، دبي الرياضي ، HD SSC NEWS ، عمان الرياضية HD ، الكويت الرياضية .