حصة الدولار بالاحتياطيات العالمية في أدنى مستوى لها منذ ثلاثة عقود

2024-12-27 09:25:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

جاء في مواد لصندوق النقد الدولي، أن حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية في نهاية الربع الثالث من العام، وصلت إلى أدنى مستوى لها في العقود الثلاثة الماضية.

ووفقا لهذه المواد "تحولت" البنوك المركزية إلى اليورو والعملات غير الاحتياطية والين الياباني، وبحسب معطيات الصندوق الدولي، انخفضت حصة العملة الأمريكية في الاحتياطيات الدولية في الفترة من تموز إلى ايلول للربع الثاني على التوالي - بنسبة 0.85 نقطة مئوية، وعلى مدار العام بنسبة 1.8 نقطة مئوية، وفي نهاية الربع، انخفض المؤشر إلى 57.4%، وهو الحد الأدنى منذ عام 1995 (لا يقدم صندوق النقد الدولي إحصائيات للفترات السابقة لذلك).

وكانت العملة الأخرى الوحيدة التي أظهرت تراجعا في الربع الثالث، هي الفرنك السويسري، حيث انخفضت حصتها من 0.2% إلى أدنى مستوى لها عند 0.17% منذ نهاية عام 2021.

وكان المستفيد الرئيسي من انخفاض حصة الدولار والفرنك، هو اليورو: ففي الربع الثالث ارتفعت حصته إلى 20.02% من 19.75% في نيسان وحزيران، وأضافت العملات غير الاحتياطية 0.23 نقطة مئوية أخرى في الربع الأخير، لكنها لا تزال حتى الآن تمثل فقط 4.46٪ من إجمالي الاحتياطيات، وارتفعت حصة الين خلال الربع المذكور بمقدار 0.22 نقطة مئوية إلى 5.82%، وهي أعلى قيمة منذ نهاية اذار 2021.

وتم كبح وعكس الاتجاه الهبوطي لليوان الصيني: بعد أن خفضت البنوك المركزية استخدامه لتخزين الاحتياطيات لتسعة أرباع متتالية، ارتفعت حصة العملة الصينية في الفترة من تموز إلى أيلول، وتم الارتفاع إلى 2.17% فقط من 2.14% في الربع السابق.

كما ارتفعت حصة العملات الاحتياطية الأخرى بشكل طفيف - الجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي بنسبة 0.03 نقطة مئوية، والدولار الكندي بنسبة 0.06 نقطة مئوية.

المصدر: وكالات