تعليق العمل في مطار بن غوريون بعد صاروخ اليمن

2024-12-27 10:30:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنه تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن يخترق المجال الجوي الإسرائيلي، فيما تم تفعيل الإنذارات في وسط إسرائيل خشية سقوط شظايا عملية الاعتراض.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق في وسط إسرائيل بعد إطلاق مقذوف من اليمن"، وأضاف أنه "بعد سماع صفارات الإنذار […]

