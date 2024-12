طقس العراق.. امطار وضباب وانخفاض في الحرارة

2024-12-27 10:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار وتشكل الضباب وانخفاضاً في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة، أن “غداً السبت سيكون الطقس غائماً جزئياً على العموم، ويكون غائماً ممطراً في الأقسام الشرقية من البلاد ويتحسن تدريجياً بعد الظهر، كما تتساقط الثلوج …

