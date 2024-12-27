2024-12-27 11:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، من حدوث "أي خلل" يحدث في السجون بسوريا الأمر الذي يشكل تهديدا لأمن واستقرار العراق، في حين نفى طلب النظام السوري السابق بقيادة بشار الاسد من العراق التدخل عسكريا للتصدي للتنظيمات المسلحة التي أطاحت به.

وقال السوداني في مقابلة بثتها قناة "الحدث" الفضائية، "نحترم إرادة السوريين ونتطلع لعملية سياسية شاملة"، مردفا بالقول، "أبلغنا الإدارة في سوريا رؤيتنا بشأن الوضع الراهن (..) نحرص على التنسيق مع سوريا لضبط الحدود".

وحذر رئيس مجلس الوزراء بالقول إن "أي خلل في سجون سوريا سيدفعنا لمواجهة الإرهاب"، مضيفا "لن نتدخل في شؤون سوريا ولن نكون جزءا في العبث بأمنها".

وشدد على أنه "لن نسمح بدخول السلاح والجماعات المسلحة من سوريا الى العراق"، مستطردا القول إن "نظام الأسد لم يطلب من العراق التدخل عسكريا".

كما اشار السوداني الى أن "الحكومة والقوى السياسية متفقة على عدم التدخل في سوريا"، منوها الى أن "تنظيم داعش استولى على كمية كبيرة من أسلحة الجيش السوري".

وبعد سقوط نظام الأسد يخشى العراق عودة سيناريو أواسط العام 2014 عندما تمكن تنظيم داعش من السيطرة على مناطق تُقدر بثلث البلاد على خلفية امتداد الصراع في سوريا بين النظام والفصائل المعارضة في السنوات الماضية.