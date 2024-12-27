رئيس الوزراء: نحترم إرادة السوريين ونتطلع لعملية سياسية شاملة

2024-12-27 11:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، احترام إرادة السوريين والتطلع لعملية سياسية شاملة.وقال السوداني في مقابلة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة العراقية تحترم إرادة السوريين وتتطلع لعملية سياسية شاملة"، لافتاً الى أن "أي خلل في سجون سوريا سيدفعنا لمواجهة الإرهاب".وأضاف: "أبلغنا الإدارة في سوريا رؤيتنا بشأن الوضع الراهن، ونحن حريصون على التنسيق مع سوريا لضبط الحدود"، مشيراً الى أن "ماهر الأسد لم يدخل العراق بعد سقوط النظام".وأوضح أن "نظام الأسد لم يطلب من العراق التدخل عسكرياً".