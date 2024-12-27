كاساس: سنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق الفوز على المنتخب السعودي

2024-12-27 11:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم خيسوس كاساس، يوم الجمعة، إن سيفعل ما بوسعه من أجل تحقيق الفوز في مباراة المنتخب مع نظيره السعودي غدا السبت ضمن بطولة خليجي 26.

وقال كاساس في في المؤتمر الصحفي لمباراة السعودية، إنه "كما ذكرت سابقًا، البطولة تُقام في فترة قصيرة، مما يجعل من الصعب تجهيز اللاعبين كما نرغب"، مستطردا القول "قمنا بتحليل مباراة البحرين وقررنا الطريقة التي سنواجه بها المنتخب السعودي.، و لدينا تمرين سنستعد خلاله لمباراة الغد".

وأضاف أن "المباراة السابقة كانت محبطة بالنسبة لنا كمنتخب عراقي"، مردفا بالقول "مثل باقي المنتخبات، نمر بفترة صعبة. لدينا غيابات وبعض اللاعبين المصابين أو المرضى وآخرون يشعرون بالإرهاق. لا أحب الأعذار، وسنبذل قصارى جهدنا أمام منتخب قوي جدًا في المنطقة."

وذكر كاساس "أنا أحب الضغط، و سنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق الفوز في مباراة الغد"، مؤكدا أن "هذه الضغوط طبيعية، وعلينا التعامل معها. سأحاول جعل الضغط يعمل لصالحنا".

واعتبر مدرب المنتخب العراقي أن "جميع المباريات مناسبة لإشراك اللاعبين الشباب"، مستدركا القول "لكننا نسعى دائمًا لتحقيق التوازن بين اللاعبين الشباب ولاعبي الخبرة. الضغط الجماهيري لتحقيق الفوز يجعل من الصعب إشراك اللاعبين الشباب دفعة واحدة."

وتابع قائلا "لدينا فرصة واحدة غدًا وسنقاتل من أجلها، وسنحاول تخطي آثار المباراة الماضية"، واصفا المنتخب السعودي بأنه "من أفضل" المنتخبات في المنطقة، "إن لم يكن الأفضل في القارة".

و خاض المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، قبل ظهر اليوم الخميس، وحدةً تدريبيةً في ملعب نادي الكويت تحضيراً لمواجهة السعودية في اختتام منافسات المجموعة الثانية لكأس خليجي 26.

الجديرُ بالذكر أن حسابات التأهل عن المجموعة الثانية تفرضُ على المنتخب العراقي اللعب بفرصة الفوز ولا خيار غيره من أجل التأهل كثاني المجموعة إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وتقام مباراة منتخبي العراق والسعودية غدا السبت في الساعة 5:30 مساءً على ملعب جابر الأحمد الصباح في الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعة الثانية.

وستكون المباراة مصيرية لكلا الفريقين إذ يمتلك كل منهما 3 نقاط لكن منتخب السعودي يتقدم على منتخب العراق بالأهداف وبهذا لا ينفع منتخب العراق سوى الفوز فقط لضمان التأهل للمربع الذهبي لبطولة خليجي 26 .