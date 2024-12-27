على غرار رونالدو.. مبابي يمارس رياضة جديدة

2024-12-27 12:25:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

شوهد النجم الفرنسي كيليان مبابي وهو يمارس لعبة البادل ويقلد قدوته النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المعروف بحبه لهذه الرياضة وممارسته لها في أوقات راحته على الدوام.

وتداولت الجماهير فيديو لمبابي وهو يلعب البادل في عطلته في أحد الملاعب المخصصة لذلك خلال إجازته التي حصل عليها بعد توقف مباريات الدوري الإسباني.

يذكر أن مبابي بدأ في التألق بعد فترة معاناة منذ أن انتقل إلى ريال مدريد في بداية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، وسجل مبابي مع ريال مدريد حتى الآن 14 هدفا في كل المسابقات التي شارك بها.

تجدر الإشارة إلى أن صحيفة "ميرور" البريطانية نشرت في وقت سابق تقريرا قالت فيه إن رونالدو يتطلع إلى الاستثمار في عالم "البادل" كمشروع تجاري جديد.

المصدر: وكالات