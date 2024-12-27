تفاصيل جديدة عن "هجوم ليلان" بكركوك

2024-12-27 12:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

كشف مصدر امني، اليوم الجمعة (27 كانون الأول 2024)، تفاصيل الهجوم المسلح في محيط ناحية ليلان بمحافظة كركوك.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "منزل تعود ملكيته لضابط في البيشمركة يقع شرق ناحية ليلان في كركوك استهدف بإطلاقات نارية في ساعة متأخرة من مساء يوم امس دون تسجيل اي إصابات بشرية".

وأضاف انه "تم تطويق موقع الحادث من قبل القوات الامنية وفتح تحقيق فوري"، مؤكدا انه "لا يمكن تحديد هوية من قام بهذا الفعل لكن هناك خيوط مهمة تم الوصول اليها في الساعات الماضية ربما تقود لاعتقال الجناة".

وأشار الى انه "لا يمكن بيان دوافع ما حصل لكن اقتربنا اكثر من حسم غموض هذه الجريمة والساعات المقبلة ربما سيتم كشف طبيعة الحادث وتفاصيله".

هذا وتناقل ناشطون ومدونون انباءً عن وقوع استهداف لمنزل ضابط في قوات البيشمركة في محيط ناحية ليلان بمحافظة كركوك من قبل مجهولين في ساعة متأخرة من مساء امس الخميس.