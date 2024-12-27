القبض على مهرب في كربلاء وبحوزته 26 بطاقة مصرفية

2024-12-27 12:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة قوات شرطة الحدود، اليوم الجمعة (27 كانون الأول 2024)، إلقاء القبض على متهم بحوزته 26 بطاقة مصرفية معدّة للتهريب في محافظة كربلاء.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" قواتها أحبطت محاولة لتهريب العملة، حيث ضبطت مفارز مركز شرطة كمرك عرعر الحدودي التابع لمديرية شرطة كمرك المنطقة الخامسة، متهماً بحوزته (26) بطاقة مصرفية مختلفة الأنواع معدة للتهريب".

وأضافت، أنه" تم تنظيم محضر ضبط اصولي وإحالة المتهم مع المضبوطات الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.