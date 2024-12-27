"تنفس نظيف وركض صحي".. انطلاق ماراثون اربيل الدولي.. صور

2024-12-27 12:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الجمعة، ماراثون دولي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان الماراثون انطلق اليوم، بنسخته الحادي عشرة في مدينة اربيل بمشاركة مئات الرياضيين من مختلف محافظات البلاد، فضلا عن مشاركين من دول مختلفة.

واضاف ان الفعالية حملت عنوان " تنفس نظيف و ركض صحي ".

وقال سالم ( مشارك في الماراثون) لوكالة شفق نيوز ان "الماراثون الدولي اليوم مهم جدا ويتزامن مع رأس السنة الجديدة، ورغم الأجواء الباردة و هطول الأمطار ليلة امس الا ان الاقبال جيد جدا و هناك حماس كبير".

وبدوره قال بيوار (مشارك) لوكالة شفق نيوز، ان "أهمية هذا الماراثون تكمن في الجانب الصحي وضرورته وأنه يساهم في نشر التوعية الصحية والتشجيع على ممارسة الرياضة بشكل متواصل ومستمر".

في السياق، أعلنت مديرية مرور أربيل عن إغلاق أربعة شوارع رئيسية من الساعة 7:00 صباحًا حتى 1:00 ظهرًا، وذلك لإقامة الماراثون.

وشملت الشوارع المغلقة: شارع 60 من أمام البرلمان حتى طريق الموصل، شارع 40 من طريق الموصل حتى مفرق فدرال، وشارع زاكروز حتى شارع 60.