إجراء قرعة بطولة كأس العراق لكرة الصالات وانطلاق المنافسة مطلع 2025

2024-12-27 12:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أجريت قرعة بطولة كأس العراق لكرة الصالات بمشاركة 20 فريقاً من فرق دوري المحترفين وأربعة فرقٍ من أنديةِ الدوري الممتاز.

وتنطلق منافسات الدور الأول من بطولة كأس العراق لكرة الصالات في مطلع العام 2025.

وتقام المباريات بطريقة خروج المغلوب، وسيلعب الفائز من مباراة رقم 1 مع الفائز من مباراة رقم 2 ، ورقم 3 مع مباراة رقم 4 لتتأهل أربعة فرق لتلتحق بها فرق أندية نفط البصرة والشرطة ونفط الوسط والموارد المائية لتصبح ثمانية فرقٍ تلعب أيضا بطريقةِ خروج المغلوب.

وأسفرت قرعة الدور الأول عن المباريات المجموعتين الآتية: مباريات المجموعة الأولى تجمع فرق: دجلة الجامعة مع الدفاع الجوي ، وبلدية البصرة مع نادي الحسين واوروك مع غازي الجنوب وآليات الشرطة مع ديالى.

‏إمام مباريات المجموعة الثانية تجمع فرق : الحشد الشعبي مع الكاظمية ، الشرقية مع المعلمين ، أمانة بغداد مع الشباب البصري ، الجيش مع المصافي .