وزير النقل: ثلاثة مطارات جديدة ستنجز خلال العام المقبل

2024-12-27 12:40:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاكشف وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الجمعة، عن أبرز المشاريع المزمع افتتاحها في 2025، مؤكدا أن ثلاثة مطارات جديدة ستنجز خلال العام المقبل.وقال وزير النقل رزاق محيبس السعداوي في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "اهم المشاريع التي سيتم افتتاحها خلال عام 2025 ضمن إنجازات حكومة الخدمات برئاسة محمد شياع السوداني هي ثلاثة مطارات (الناصرية الدولي، وكربلاء الدولي، والموصل الدولي)".وأشار الى انه "من بين المشاريع افتتاح ميناء الفاو الكبير المرحلة الأولى وافتتاح مشروع الربط السككي ساوة ـ حجامة في محافظة السماوة، وكذلك تأهيل السكة القديمة واعادتها الى العمل في منطقة القائم في المحافظات الغربية".وحول طريق التنمية اكد السعداوي ان" العمل جار ومتواصل في مشروع طريق التنمية لاستكماله "، موضحا: " تم استكمال دراسة الجدوى الاقتصادية والمسار النهائي وفحوصات التربة والتصاميم الأولية ونعمل الان على التصاميم النهائية، وهناك نسبة متقدمة لإنجاز طريق التنمية.