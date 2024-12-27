2024-12-27 12:40:01 - المصدر: واع

بغداد-واعكشفت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، عن وجود 146 مشروعاً سيجري تنفيذها خلال العام 2025.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "الوزارة، بدأت اليوم، جولة من المناقشات الموسعة مع البنك الدولي بشأن خطة العمل للصندوق الاجتماعي للتنمية للعام المقبل 2025، حيث ترأس الاجتماعات مدير عام السياسات الاقتصادية والمالية، المشرف على الصندوق، صباح جندي منصور، فيما ترأس جانب البنك الدولي خالد أحمد رئيس فريق البنك".وأوضح مدير عام السياسات الاقتصادية والمالية صباح جندي منصور، خلال افتتاحه لأعمال الورشة التي تستمر لمدة 4 أيام، حسب بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "العمل الذي تحقق خلال الفترة القصيرة الماضية كان عملاً متميزاً من حيث سرعة الإنجاز، ونوعية المشاريع الخدمية التي جرى تنفيذها في جميع المحافظات، بما فيها محافظات إقليم كردستان"، لافتاً الى "وجود (53) عقداً جديداً تتضمن (146) مشروعاً سيجري تنفيذها خلال العام المقبل 2025".وأوضح أنه "تم تشكيل فريق متخصص لمتطلبات إدراج المشاريع، وأن جميع فرق الصندوق تبذل جهوداً جبارة، وتعمل حتى في أيام العطل، من أجل ضمان تنفيذ المشاريع المدرجة، وفق توقيتاتها الزمنية".من جانبه، أشاد ممثل البنك الدولي، خالد أحمد "بمستوى الإنجاز المتحقق من قبل الصندوق خلال الفترة الماضية، معرباً "عن استعداد البنك للمزيد من التعاون من أجل تمكين وزارة التخطيط، من إنجاز التزاماتها التعاقدية، ضمن مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية، الذي أثبت نجاحاً كبيراً في تنفيذ المشاريع الخدمية، ذات المساس بحياة الناس في القرى الأكثر فقراً".واستعرض مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية، حازم أحمد" آليات عمل الصندوق، ونسب الإنجاز للمشاريع المستمرة على قيد التنفيذ، وتفاصيل المشاريع التي سيجرى تنفيذها خلال العام المقبل، لافتاً الى أن "أكثر من 500 ألف أسرة استفادت وستستفيد من مشاريع الصندوق، وأن العام المقبل ستكون هناك مشاريع في مجالات الصحة، والتربية والكهرباء، والماء سيجرى تنفيذها في 18 محافظة".