الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية وسط ترقب لسياسات ترامب والفيدرالي

2024-12-27 12:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الجمعة (27 كانون الأول 2024)، وسط أحجام تداول ضعيفة، لكنها ما زالت على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2630.28 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 05:21 بتوقيت بغداد، بينما ارتفع المعدن النفيس 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2بالمئة إلى 2649.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 29.75 دولار للأونصة، وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 922.58 دولار، فيما زاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 936.85 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل مكاسب أسبوعية.

المصدر: وكالات