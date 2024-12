بغداد.. القبض على تجار مخدرات بحوزتهم 16 كغم من الماريجوانا

2024-12-27 13:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الجمعة، عن القبض على تجار مخدرات في بغداد بحوزتهم 16 كغم من الماريجوانا. وقال الجهاز في بيان، ان “مفارزنا نفذت واجباً نوعياً أسفر عن الإطاحة بتاجر مخدرات في العاصمة بغداد وبحوزته (16) كغم من مادة الماريجوانا فضلاً عن (1) كغم من مواد مخدرة أخرى”. وأضاف ان “ذلك …

