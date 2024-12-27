مدربا العراق والسعودية يؤكدان أهمية مباراة الغد بينهما في (خليجي زين 26)

2024-12-27 14:00:05 - المصدر: كونا

الكويت 27 - 12 (كونا) -- أكد مدربا العراق والسعودية اليوم الجمعة أهمية مباراة الغد بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26).وقال مدرب منتخب العراق خيسوس كاساس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة إن "المنتخب السعودي يعتبر من أقوى منتخبات المنطقة ولدينا فرصة واحدة للفوز وهي الفوز لاغير".وأضاف أنه "بعد الانتهاء من مباراة البحرين في اطار منافسات الجولة الثانية بدأ بتحضير اللاعبين بشكل جيد لمواجهة المنتخب السعودي" معتبرا أن جميع المنتخبات المشاركة لها نفس الحظوظ في التأهل.وأوضح كاساس أن قصر وقت البطولة أدى لبعض الغيابات في صفوف فريقه وبالتالي من الصعب تحقيق استشفاء للاعبين.ومن جهته قال لاعب منتخب العراق مهند علي إنه وزملاءه سيقدمون كل ما لديهم يوم غد لاسعاد الجماهير والحصول على الثلاث نقاط أمام السعودية.وبدوره قال مدرب منتخب السعودية هيرفي رينارد إن "مواجهة الغد مع العراق مهمة وصعبة ومثيرة للاهتمام ولديه روح ومعنوية عاليتين للوصول لابعد نقطة" مشيرا إلى أنه يعمل على تطوير اللاعبين وتجهيزهم.ولفت رينارد إلى أنه بعد الفوز على اليمن في الجولة الماضية تعد مباراة العراق غدا بمثابة مباراة ربع نهائي مؤهلة للنهائي مضيفا "أعلم أن الجمهور غير راض عن أداءنا حاليا ولكنني عدت لمعرفتي بمستوى المنظومة في المملكة".ومن جانبه قال لاعب المنتخب السعودية احمد الكسار إن "جميع اللاعبين جاهزين ولهم الرغبة بالفوز" مؤكدا أنه بالاستعداد الجيد والحضور الجماهيري ستكون لهم كلمة في اللقاء.(النهاية) ف ر / م خ