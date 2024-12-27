2024-12-27 14:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الجمعة، استمرار الأعمال المدنية لمشروع محطة (كربلاء للطاقة الشمسية)، الذي يُعد الأول من نوعه في العراق في إطار تنويع مصادر الطاقة وعدم الاقتصار على مصدر واحد.

وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الطاقة التوليدية للمشروع 300 ميغاواط، وهو جزء من مشاريع أوسع بإجمالي سعة 525 ميغاواط تشمل عدة محافظات من الفرات الأوسط".

وأشار إلى أن "مدة التنفيذ للمشروع (المرحلة الأولى) 365 يوماً"، مبيناً أن "مساحة المشروع 4000 دونم في قضاء الحر محافظة كربلاء".

وعن مراحل الإنجاز، أكد البيان بأنه "سيتم نصب 40 ألف لوح شمسي بحلول الشهر الثاني من العام القادم، من أصل 500 ألف لوحة مطلوبة للمشروع".

واعتبر البيان، أن "هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في استخدام مصادر الطاقة النظيفة في العراق، ويأتي ضمن توجيهات وزير الكهرباء زياد علي فاضل، لتطوير منظومة الطاقة واعتماد المشاريع الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز استدامة الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد".

ومددت إيران فترة صيانة منشآتها المنتجة للغاز لمدة أسبوعين إضافيين، مما تسبب في استمرار نقص إمدادات الغاز إلى العراق، وفقاً للمتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى الذي أخبر، وكالة شفق نيوز، بأن هذا الانقطاع أدى إلى تقليص إنتاج الكهرباء في العراق من 26 ألف ميغاواط إلى نحو 15,800 ميغاواط، ما أثر على تجهيز الطاقة في المحافظات المختلفة.

كما أشار موسى إلى أن محافظات جنوبية مثل البصرة والنجف تعتمد على الغاز المحلي وتتمتع بتجهيز كهرباء يصل إلى 20-23 ساعة يوميًا، في حين تعاني محافظات أخرى مثل بغداد وديالى من تجهيز يتراوح بين 5-8 ساعات، لاعتمادها على الغاز الإيراني.

وأضاف أن نحو 5,000 ميغاواط من محطات الكهرباء في العراق تحت الصيانة حاليًا استعدادًا لموسم الصيف، متوقعًا أن تتحسن ساعات التجهيز عند استئناف إمدادات الغاز الإيراني خلال الأيام المقبلة.