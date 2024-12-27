بالأرقام.. الكهرباء تكشف تفاصيل مشروع محطة الطاقة الشمسية في كربلاء المقدسة

2024-12-27 14:05:01 - المصدر: واع

بغداد-واع

كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، تفاصيل مشروع محطة الطاقة الشمسية في كربلاء المقدسة.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "استمرار الأعمال المدنية لمشروع محطة كربلاء المقدسة للطاقة الشمسية، الذي يُعد الأول من نوعه في العراق في إطار تنويع مصادر الطاقة وعدم الاقتصار على مصدر واحد".

وأضاف أن "الطاقة التوليدية بلغت 300 ميغاواط، وهو جزء من مشاريع أوسع بإجمالي سعة 525 ميغاواط، وتشمل عدة محافظات من الفرات الأوسط"، مبيناً أن "مدة تنفيذ المرحلة (الأولى هي 365 يوماً، أما المساحة هي 4000 دونم في قضاء الحر بمحافظة كربلاء المقدسة".

وتابع أنه "سيتم نصب 40 ألف لوح شمسي بحلول الشهر الثاني من العام القادم، من أصل 500 ألف لوحة مطلوبة للمشروع"، مؤكداً أن "هذه المشروع يمثل نقلة نوعية في استخدام مصادر الطاقة النظيفة في العراق، ويأتي ضمن توجيهات وزير الكهرباء زياد علي فاضل، لتطوير منظومة الطاقة واعتماد المشاريع الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز استدامة الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد".