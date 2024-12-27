إقامة صلاة الجمعة الموحدة في مسجد الكوفة ومراكز المحافظات الأخرى

2024-12-27 14:05:01 - المصدر: واع

النجف الأشرف – واعأقيمت صلاة الجمعة الموحدة في مسجد الكوفة بمحافظة النجف الأشرف وفي مركز المحافظات.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "صلاة الجمعة الموحدة أقيمت في عموم مراكز المحافظات بإمامة مجموعة من رجال الدين وحضور أعداد غفيرة من المصلين".وكان زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، قد دعا يوم أمس الخميس الى إقامة صلاة جمعة موحدة في عموم مراكز المحافظات بمناسبة الذكرى السنوية لإقامة صلاة الجمعة في وسط وجنوب العراق بأمر آية الله العظمى الشهيد السعيد السيد محمد محمد صادق الصدر (قدس).