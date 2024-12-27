"خلال أيام".. الاعمال التجارية "مرتبكة" مع توقعات بارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق الموازي

2024-12-27 14:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع الخبير بالشأن الاقتصادي أحمد التميمي، اليوم الجمعة (27 كانون الأول 2024)، استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي خلال الأيام المقبلة.

وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "سعر صرف الدولار في السوق الموازي يرتفع بشكل مستمر منذ أيام"، متوقعا "استمراره بالارتفاع خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر مرتبط بشكل مباشر مع قرب اعلان إيقاف المنصة من قبل البنك المركزي العراقي".

وأضاف ان "هذا الامر سبب ارباك واضح في الاعمال التجارية"، لافتا الى ان "هناك طلب متزايد على الدولار في السوق الموازي، بعد هذا الإعلان بسبب المخاوف وعدم معرفة التجار كيف التعامل سيكون مع المصارف بشأن الحوالات الخارجية".

واكد أن "هذا التزايد زاد من سعر الصرف ونتوقع سوف يزيد سعر الصرف، ولهذا البنك المركزي العراقي عليه توضيح الاليات الجديدة للحوالات الخارجية وكيف ستكون عبر المصارف، من أجل طمأنت الشارع".

وكان المختص في الشأن الاقتصادي كشف ناصر التميمي في وقت سابق، اليوم الخميس، عن سبب استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية منذ أيام.

وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك سببين رئيسيين وراء سبب استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية منذ أيام"، مبينا أن "السبب الأول هو قرب إيقاف عمل المنصة في البنك المركزي فهذا الامر سبب ارباك في السوق خصوصاً لدى صغار التجار، الذي زادوا من طلبهم على الدولار من السوق الموازي".

وأضاف ان "السبب الاخر هو قرب احتفالات رأس السنة، فهناك طلب على الدولار في السوق الموازي لغرض السفر وكذلك شراء بعض البضائع"، مرجحا "استمرار الارتفاع إلى بداية السنة الجديدة، وبعدها ربما يعود للانخفاض بشكل تدريجي وبطيء".