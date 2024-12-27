11 ضربة نوعية لخلايا داعش "النائمة" خلال العام 2024 في ديالى

2024-12-27 14:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

قالت لجنة الأمن في مجلس ديالى، اليوم الجمعة (27 كانون الأول 2024)، إن الخلايا النائمة لتنظيم داعش الإرهابي تعرضت الى 11 ضربة نوعية خلال عام 2024 في المحافظة.

وأوضح رئيس اللجنة رشاد التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن" الحرب على داعش وخلاياه النائمة في 2024 كانت مميزة في نتائجها الميدانية من خلال توجيه 11 ضربة نوعية شملت مناطق عدة اسفرت عن قتل قيادات مهمة".

واضاف، ان" الضربات أسهمت في شل نشاط خلايا داعش الارهابي وانخفاض الخروقات بمعدلات أعطت رسائل طمأنة للرأي العام، مؤكدا أن" ملف امن يسير ديالى بالاتجاه الصحيح والبعد الاستخباري ياخذ دوره في انهاء ما تبقى من الخلايا النائمة".

واشار التميمي الى ان" بوصلة الراي العام داعمة وبقوة للأجهزة الامنية وجزء مهم من العمليات تم من خلال معلومات ادلى بها مواطنون، لافتا الى أن كسب ثقة الأهالي حقلة مهمة في التكاملية الأمنية".

وتعلن قيادة العمليات المشتركة بين حين وآخر قتل قيادات مهمة في تنظيم داعش الإرهابي بعمليات نوعية تارة ومن خلال الضربات الجوية تارة اخرى، فضلا عن تدمير مضافات والقاء القبض على ارهابيين كانوا ضمن صفوف التنظيم الارهابي بمناطق متفرقة من العراق.

وفي اكتوبر من العام الجاري أعلن القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني عن قيام جهاز مكافحة الإرهاب والأمن الوطني، بإشراف من قيادة العمليات المشتركة بتنفيذ "عملية بطولية" أدت إلى مقتل قائد تنظيم داعش أو ما يسمى (والي العراق) مع 8 من عناصر التنظيم الإرهابي في منطقة جبال حمرين، شمال شرقي البلاد.