لم تعرف صلة العلاقة بينهما.. العثور على جثتي رجل وامرأة متوفيين داخل دار في بغداد

2024-12-27 14:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (27 كانون الأول 2024)، بأن قوّة أمنية عثرت على جثتي رجل وامرأة متوفيين داخل دار تعود للرجل غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" قوة أمنية عثرت على جثتين لرجل وامرأة في دار الرجل ضمن منطقة شهداء البياع (الزراعي)، غربي العاصمة"، لافتا الى ان "أسباب الوفاة لا تزال مجهولة".

وأضاف، أنه" لم يتم التعرف على صلة القرابة أو العلاقة بين الرجل والمرأة، وهوية الأخيرة مجهولة"، مؤكدا انه "تم نقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي لتحديد سبب الوفاة".