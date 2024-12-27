الأمن الوطني يقبض على تاجر مخدرات بحوزته 17 كغم من المواد المخدرة في بغداد

2024-12-27 14:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة (27 كانون الأول 2024)، القبض على تاجر مخدرات بحوزته 17 كغم من المواد المخدرة في بغداد.

وذكر الجهاز في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "استكمالاً لدوره في ملاحقة تجار ومروجي المخدرات، نفذت مفارزه واجباً نوعياً أسفر عن الإطاحة بتاجر مخدرات في العاصمة بغداد".

واضاف انه "تم ضبط بحوزته (16) كغم من مادة الماريجوانا فضلاً عن (1) كغم من مواد مخدرة أخرى".







