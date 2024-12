مالية البرلمان عن التحول الرقمي المالي: سيقضي على الفساد

2024-12-27 14:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، أن التحول الرقمي المالي سيقضي على الفساد وغسيل الأموال. وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني للوكالة الرسمية وتابعته عراق اوبزيرفر، إن” التحول الرقمي في الجانب المالي أصبح أساسياً ومهماً جداً لتحقيق نقلة نوعية في التنمية المستدامة ومن خلال التطبيقات ممكن توفير الكثير من فرص العمل وتوفير …

