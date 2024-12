2024-12-27 14:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الكويت / متابعة عراق اوبزيرفر اختتم المنتخب الوطني، اليوم الجمعة، تدريباته استعداداً لمواجهة السعودية في خليجي 26. وتقام مباراة الاسود والاخضر السعودي يوم غد السبت في الساعةِ الخامسة و النصف مساءً (17:30) في ستاد جابر الأحمد الدوليّ. ادناه الصور:

