2024-12-27 14:10:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادوصف مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد، اليوم الجمعة، المباراة التي ستجمع فريقه ضد نظيره العراقي ضمن بطولة خليجي 26 بأنها "صعبة وحاسمة وقوية"، معتبراً أداء المنتخب السعودي دون المستوى المطلوب.وقال رينارد في مؤتمر صحفي عقده اليوم قبل مواجهة العراق، إن "الاستقرار أمر صعب في بطولة قصيرة تتطلب لعب خمس مباريات"، مؤكدا أن "التدوير ضروري للحفاظ […]

رينارد: مواجهة العراق "حاسمة وصعبة".. والسعودية تسعى للعودة إلى مستواها المعهود