2024-12-27 14:10:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأعلنت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، بأن 2025 ستشهد تنفيذ 146 مشروعا.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (المدى)، أنها بدأت "جولة من المناقشات الموسعة مع البنك الدولة بشأن خطة العمل للصندوق الاجتماعي للتنمية للعام المقبل 2025، وترأس الاجتماعات مدير عام السياسات الاقتصادية والمالية/ المشرف على الصندوق، صباح جندي منصور، فيما ترأس جانب البنك الدولي السيد خالد احمد […]

