الفنانة عهود إبراهيم تعود إلى المسرح عبر مسرحية (بغداد 41)

2024-12-27 15:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأعلنت الفنانة العراقية المغتربة عهود إبراهيم، عن عودتها إلى المسرح عبر مسرحية (بغداد 41).وقالت إبراهيم لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنها "تجري تمارينها حالياً، الى جانب الفنانين محمد حسين عبد الرحيم ود. حسين علي هارف وعدي فاضل خليل وإسراء العبيدي وأنسام كريم وحياة الشوك ومجموعة من طلبة كلية ومعهد الفنون الجميلة، على أداء بطولة مسرحية كوميدية بعنوان (بغداد 41) إنتاج الفرقة الوطنية للتمثيل في دائرة السينما والمسرح".وأشارت الى أن "المسرحية من تأليف عقيل العبيدي وإخراج دريد عبد الوهاب، الذي يشارك في التمثيل لتقديمها على خشبة المسرح الوطني مجاناً"، مبيناً أن "المسرحية تتناول الواقع العراقي إبان الأربعينيات وما يتضمنه من مواقف شعبية وعرضة بشكل كوميدي".وبينت أن "المسرحية تنتمي الى الكوميديا السوداء وتعيد ألق الفن الشعبي الرفيع، وهذه التجربة مهمة على النحو الشخصي بعد غياب عن المسرح استمر لـ 15 عاماً".