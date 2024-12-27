2024-12-27 15:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف رئيس مجلس ديالى عمر الكروي، اليوم الجمعة (27 كانون الأول 2024)، عن ملامح اول إستراتيجية لانهاء ازمة السكن بعد 2003.

وقال الكروي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن " ديالى وصلت خلال الخمس سنوات الأخيرة الى مرحلة ذروة ازمة السكن في ظل عدم قدرة المشاريع الاستثمارية في تلبية الطلب المتزايد وارتفاع الأسعار يقابله وضع اقتصادي صعب"، مبينا أن "هناك اكثر من 19% من السكان هم تحت خطر الفقر وفق الاحصائيات الحكومية".

وأضاف ان " مجلس ديالى بالتنسيق مع الحكومة المحلية بدء بوضع ملامح اول إستراتيجية في المحافظة بعد 2003 لانهاء ازمة السكن تتضمن محاور عدة ابرزها الايعاز لدوائر البلدية بفرز عشرات الالاف من القطع السكنية ربما تزيد عن 100 الف قطعة من اجل شمول 11 فئة على الأقل من بينهم عوائل الشهداء والموظفين وباقي الشرائح الأخرى".

وأشار الى ان" هناك جهود بان يعتمد مبدأ الأراضي المخدومة في التوزيع الجديد اي توفير الخدمات الأساسية على الأقل من اجل خلق تكاملية تسهم في سرعة احياء الأراضي وتحويلها الى احياء سكنية تخفف من وطأة ازمة السكن في مراكز المدن الرئيسية سواء في بعقوبة او غيرها".

ويشهد العراق منذ فترة ازمة سكن خانقة أجبرت العديد من العوائل للبحث عن مساكن في العشوائيات او المناطق الزراعية.



