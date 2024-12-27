الأعرجي: زيارة الوفد العراقي لسوريا تجسد خطى رئيس الوزراء في إبعاد العراق عن الصراعات

2024-12-27 15:10:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي، اليوم الجمعة، أن النتائج الإيجابي لزيارة الوفد العراقي لسوريا تجسد خطى رئيس الوزراء في إبعاد العراق عن الصراعات.وقال الأعرجي في تغريدة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "زيارة الوفد العراقي الى سوريا وعودته برسائل وضمانات إيجابية، تجسيد لتعامل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الواقعي مع كل ما له صلة بالأمن القومي والسلم المجتمعي، واستمراراً في خطاه الهادفة لإبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية".وكان المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، قد أكد يوم أمس الخميس، أن وفداً عراقياً برئاسة رئيس جهاز المخابرات، التقى الإدارة السورية الجديدة في دمشق.وقال العوادي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وفداً عراقياً برئاسة رئيس جهاز المخابرات، حميد الشطري التقى الإدارة السورية الجديدة، وجرى بحث التطورات على الساحة السورية، ومتطلبات الأمن والاستقرار في الحدود المشتركة بين البلدين".