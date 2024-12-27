الفياض: نمتلك الوسائل والعزيمة والقدرة للدفاع عن الوطن

2024-12-27 15:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الجمعة، أن الحشد الشعبي يمتلك الوسائل والعزيمة والقدرة للدفاع عن الوطن.

وقال الفياض في كلمته خلال انطلاق المحفل التأبيني المركزي بذكرى استشهاد قادة النصر في ديالى وتابعتها وكالة الانباء العراقية (واع): نحن المدافعون عن الوطن بكل وقت مع أخوتنا بالأجهزة الأمنية، ونمتلك الوسائل والعزيمة والقدرة للدفاع عن الوطن".

وأضاف أن: "الحشد الشعبي كيان يستمد قوته من إرث الشهداء والمراجع وتجربة النصر، ولا يهمنا من يتخرص ويشكك ونحن تحت إمرة العمليات المشتركة والقيادة العامة للقوات المسلحة".

وتابع: "نحن بكامل الاستعداد لمواجهة أي خطر ولا نلمس حاليا أي تهديد حقيقي".