ما هي أسباب تمديد تسجيل الأسلحة في العراق؟

2024-12-27 15:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حدد عضو لجنة الامن النيابية النائب ياسر اسكندر، اليوم الجمعة (27 كانون الأول 2024)، سبب تمديد تسجيل الأسلحة في العراق.

وقال اسكندر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تمديد تسجيل الأسلحة في العراق 12 شهرا أخرى، قرار متوقع من قبل الداخلية في ظل جهود المضي في خطوات إنجاح هذا البرنامج المهم، والذي سيضمن تحديد بوصلة الأسلحة في العراق من خلال معلومات تفصيلية مع منع اقتناء الأسلحة الثقيلة والمتوسطة".

وأضاف أن" الأشهر 4 الأخيرة ارتفع نسبة الاقبال على تسجيل الأسلحة بمعدلات تقترب من 30% وهي مؤشر إيجابي على تفاعل مع خطوة الداخلية، والتي ستضمن إعطاء رخصة رسمية لوجود أسلحة للدفاع عن النفس وفق مسارات محددة في منازل المواطنين، لافتا الى ان قرار التمديد يأتي لإعطاء فرصة اكبر امام مختلف الشرائح من اجل حسم ملف ما لديهم من أسلحة وتسجيلها".

وأشار الى أن "مع تمديد تسجيل الأسلحة يجب ان يرافقها زخم اكبر في برامج التوعية والمؤتمرات من اجل زيادة عدد المتفاعلين ودفعهم لتسجيل الأسلحة وفق خطوات مبسطة للغاية".

وأعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، تمديد مدة تسجيل أسلحة المواطنين عاماً إضافياً.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "حصلت موافقة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري المشرف على اعمال اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة على تمديد مدة تسجيل اسلحه المواطنين عاماَ إضافياً".

وأضاف أن "المدة ستكون لغاية 31 كانون الأول عام 2025".