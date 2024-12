2024-12-27 15:10:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، وصايا وإرشادات لمواجهة العواصف، بالتزامن مع اجتياحها عدد من مناطق البلاد، محذرة من المواد المتطايرة، وتجنب الوقوف تحت الأشجار والعلامات الإعلانية الضوئية، وأبراج الاتصالات والمباني الآيلة للسقوط، فيما أوصت بغلق الأبواب والشبابيك للحد من تسرب هواء أثناء العاصفة. ((الوصايا والارشادات الدفاع المدني الخاصة بالعواصف)). 1- يُوصى بعدم الاقتراب من […]

The post الدفاع المدني يُحذّر: إرشادات هامة للسلامة أثناء العواصف appeared first on جريدة المدى.