اليوم.. حفل جوائز كلوب سوكر 2024

2024-12-27 15:20:02 - المصدر: واع

متابعة-واع

تتجه الأنظار، مساء اليوم الجمعة، صوب دبي، لمتابعة حفل جوائز جلوب سوكر 2024، والذي سينطلق في تمام الساعة السادسة مساءً، ويشهد حفل كلوب سوكر سنويا، تقديم العديد من الجوائز، على رأسها أفضل لاعب في العالم.

ويترقب الكثيرون، النسخة الجديدة من جوائز كلوب سوكر في كانون أول 2024، حيث أعلنت اللجنة المنظمة لمؤتمر دبي، قوائم المرشحين، وحددت مكان وموعد إقامة الحفل الرياضي الضخم في نسخته الجديدة.

وتصنف كلوب سوكر كواحدة من أقوى الجوائز التي تمنح سنويا للرياضين حول العالم، فضلا عن تقديرها لوكلاء اللاعبين والمدربين والأندية ورؤساء أندية على أدائهم على مدار العام، وتشارك جماهير كرة القدم في التصويت على جوائز كلوب سوكر، من خلال الموقع الرسمي للجائزة.

فئات جوائز كلوب سوكر 2024

واستقرت اللجنة المنظمة لكلوب سوكر هذا العام، على توزيع الجوائز في 8 فئات مختلفة، على رأسها أفضل لاعب ولاعبة في العالم، كما ستقدم جوائز للفائزين في فئات (أفضل ناد رجال/سيدات - أفضل مدرب - أفضل لاعب شاب - أفضل لاعب/فريق في الشرق الأوسط).

المرشحون لجائزة أفضل لاعب

ضمت قائمة المرشحين للجائزة 33 لاعبا، من بينهم كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، محمد صلاح وفينيسيوس جونيور، ويطمح فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، لختام مثالي لعام 2024، الذي شهد تتويجه مؤخرا بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم من الفيفا.

وتضم قائمة المرشحين 12 ناديا من مختلف قارات العالم، ومن بينهم الأهلي المصري والعين الإماراتي، فضلا عن ريال مدريد ومانشستر سيتي، كما تضم 9 مدربين، أبرزهم كارلو أنشيلوتي، وتشابي ألونسو وبيب جوارديولا، وفي فئة افضل لاعب شاب هناك 10 لاعبين رشحوا لنيل الجائزة هذا العام، على رأسهم الإسباني لامين يامال، أليخاندرو جارناتشو، كوبي ماينو وأردا جولر.

ويأتي البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، على رأس قائمة المرشحين لجائزة كأفضل لاعب في الشرق الأوسط، وينافس المغربي سفيان رحيمي، الجزائري رياض محرز والسعودي سالم الدوسري، إلى جانب 3 آخرين ، بعدما نال من قبل جوائز أفضل لاعب ولاعب القرن.

ودخلت 5 أندية عربية في منافسة شرسة لنيل الجائزة، وهي الأهلي المصري والعين الإماراتي، بالإضافة للثلاثي السعودي (الهلال والاتحاد والنصر).

المصدر: كورة