مدرب السعودية: مباراتنا أمام العراق صعبة على المنتخبين

2024-12-27 15:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد مدرب المنتخب السعودي إيرفي رينارد أن مباراة الغد أمام المنتخب العراقي صعبة وحاسمة للمنتخبين من أجل المضي قدماً في البطولة والوصول الى نصف النهائي.وأضاف رينارد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "غداً سنخوض المباراة الأخيرة من دور المجموعات، وكأنها مباراة ربع نهائي"، واصفاً "اللقاء بالصعب على الفريقين".وأضاف: "نتطلع لتحقيق المطلوب من أجل الاستمرار بالمنافسة في البطولة"، مشيراً الى أن "عملية تدوير اللاعبين مهمة لأن أوقات المباريات متقاربة" .