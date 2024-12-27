2024-12-27 15:27:05 - المصدر: ايشان

قالت وسائل إعلام فلسطينية، الجمعة، إن قوات الاحتلال أحرقت بعض أقسام مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، كما انقطع الاتصال تماما مع المتواجدين داخل المستشفى. وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن جيش الكيان الإسرائيلي أجبر المرضى والكوادر الطبية على إخلاء المستشفى بالقوة والنزول إلى ساحته تمهيدا لاقتحامه. وأضافت أن “الاتصال انقطع تماما مع المتواجدين داخل مستشفى […]

ظهرت المقالة جيش الكيان يحرق مستشفى كمال عدوان في غزة أولاً على ايشان.



