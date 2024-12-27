2024-12-27 15:27:05 - المصدر: ايشان

قال عضو مجلس النواب، حسين مؤنس، إن رصيده يضم 20 مليون دينار، وليس “دولار”. وأوضح في تصريح خص به منصة “إيشان”، إن رصيده “يضم 20 مليون دينار، وليس دولار، وأن الأمر ناتج عن خطأ مطبعي”، مبينا أن “مصرف (تي بي آي) قدم لائحة للتصحيح، كذلك قدم محامينا تصحيحا بشأن هذا الموضوع، والإجراء بسيط، والخطأ طباعي”. […]

ظهرت المقالة حسين مؤنس يوضح لـ”إيشان” حول الـ”20 مليون دولار” في رصيده: “خطأ مطبعي” أولاً على ايشان.



