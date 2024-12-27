(سوق القيصرية) .. أقدم أسواق أربيل وأكثرها عراقة

2024-12-27 16:00:04 - المصدر: كونا

من مخلص خوشناو

(تحقيق مصور) أربيل - 27 - 12 (كونا) -- في قلب المدينة وقرب قلعة اربيل التاريخية يمتد (سوق القيصرية) الذي يعد أقدم اسواق اربيل وأكثرها عراقة بتصميمه المعماري وتاريخ بنائه الذي يعود إلى اكثر من 200 عام.

وشيد السوق على مساحة تبلغ نحو خمسة آلاف متر مربع ويتكون من مجموعة من الأزقة المتعرجة والمتداخلة التي تزدحم بأعداد متزايدة من المحال التجارية والحرفية التي تقدم تنوعا كبيرا من البضائع والسلع والمواد الغذائية والمنتجات المختلفة مثل الملابس التقليدية والأقمشة والمكسرات والهدايا التذكارية بالإضافة إلى العديد من محلات الصاغة وتجار المجوهرات.

وتحوي المنطقة المحيطة بالسوق مطاعم ومقاهي وفنادق ومحلات تجارية متنوعة تلبي أغلبية طلبات الزبائن من سكان المدينة وضيوفها من السائحين.

ونظرا لقربه من قلعة أربيل التاريخية تحول السوق إلى نقطة جذب سياحية هامة للزوار من داخل العراق وخارجه. (النهاية) ص ب ر / ط م ا