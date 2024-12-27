الفياض: نرقب ما يحصل في سوريا ونحن بكامل الاستعداد لمواجهة أي خطر

2024-12-27 16:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعرب رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، يوم الجمعة، عن استعداد قوات الحشد لمواجهة أي خطر قد يحصل بعد سيطرة المعارضة المسلحة على مقاليد الحكم في سوريا التي أسقطت نظام بشار الأسد.

جاء ذلك في كلمة له ألقاها في محافظة ديالى خلال حفل تأبيني مع قرب حلول الذكرى الخامسة على اغتيال الجنرال الايراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد "ابو مهدي المهندس" بضربة جوية أمريكية استهدفتهما و رفقائهما أثناء خروجهم من مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/كانون الثاني من العام 2020.

وقال الفياض في كلمته، إن هناك من "يحاول ان يخيفنا من المجهول ومن عدو غير مرئي، ومن آفاق تتحرك هنا وهناك"، مردفا بالقول "نحن نرقب ما يحصل حولنا في سوريا، وفي غيرها، ونحن في كامل الاستعداد لمواجهة اي طارئ".

وأضاف "لا نرى خطرا قريبا، ولم نشاهد عدوا امام اعيننا في سواتر وخندق، سوى مجموعة من الفئران المختبئة في جحورها في كركوك وصلاح الدين في الانبار"، مستدركا القول، إن "قواتنا المسلحة من بينها الحشد الشعبي على اهبة الاستعداد".